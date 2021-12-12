ماجد الكدواني: أنا بكره لفظ بطولة.. الناس اللي تقول وما اهتمتش اسمي يتحط فين على التتر.. فيديو

قال الفنان ماجد الكدواني ، انه دائما يكره كلمة بطولة المسلسل وانا لا أري اني بطل ألا بعد مشاهدة الجمهور للعمل وحكمهم علية وهم من يقرروا من البطل ، مؤكدا انه في الماضي لم يكن يهتم أين يضع اسمه علي التتر .

وأضاف الكدواني خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ، أنا لا يهمني أين يكتب اسمي في العمل وما يهمني هو عندما يشاهد الجمهور العمل يسئلون علي هذا يسعدني اكثر وهذا يحدث من قبل فيلم "طير أنت "

وأوضح الكدواني ، أن المد في المسلسلات مضر ، مؤكدا أن التشويق لأحداث المسلسل تأتي من الإيقاع السريع وتصديق الأحداث ومسلسل "موضوع عائلي كانت عدد حلقاته 8 وتم مدها إلي 10 حلقات .