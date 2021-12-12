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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة خاصة من الفنان ماجد الكدواني للفنان عبدالرحمن أبو زهرة.. فيديو

الكدواني
الكدواني

وجه الفنان ماجد الكدواني رسالة شكر إلي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قائلا " عبد الرحمن أبو زهرة ممثل عبقري وبذل معنا مجهود كبير "

واضاف ماجد الكدواني خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن مصر ربنا شايلها وهتفضل عايشة ببركة ربنا ومفيش حاجة هتأثر عليها ، مؤكدا أن مصر ما لهاش كتالوج ومذكروه في جميع الكتب وستظل عايشة ببركة ربنا مدي الحياه "لانها عزيزة في عين ربنا قبل ان تكون عزيزة في اعيين الناس .

وتابع إن مصر رمانة ميزان العالم اجمع والإنجازات التي تحدث الأن في مصر هتنقلها في خته تانية وما أتمني هو انه عندما اظهر جواز سفري المصري يرتجف من أمامي .

عبد الرحمن عبد الرحمن أبو زهرة ماجد الكدواني رسالة شكر الانجازات برنامج الحكاية الفنان ماجد الكدواني

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