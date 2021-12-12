رسالة خاصة من الفنان ماجد الكدواني للفنان عبدالرحمن أبو زهرة.. فيديو

وجه الفنان ماجد الكدواني رسالة شكر إلي الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قائلا " عبد الرحمن أبو زهرة ممثل عبقري وبذل معنا مجهود كبير "

واضاف ماجد الكدواني خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن مصر ربنا شايلها وهتفضل عايشة ببركة ربنا ومفيش حاجة هتأثر عليها ، مؤكدا أن مصر ما لهاش كتالوج ومذكروه في جميع الكتب وستظل عايشة ببركة ربنا مدي الحياه "لانها عزيزة في عين ربنا قبل ان تكون عزيزة في اعيين الناس .

وتابع إن مصر رمانة ميزان العالم اجمع والإنجازات التي تحدث الأن في مصر هتنقلها في خته تانية وما أتمني هو انه عندما اظهر جواز سفري المصري يرتجف من أمامي .