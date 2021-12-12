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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن : عمرو السولية أصبح ترمومتر منتخب مصر

صدى البلد

‎أثني أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، علي أداء وقدرات عمرو السولية قائد الفراعنة، خلال مشوراه مع المنتخب داخل الملعب في البطولة العربية.

‎وحصل عمرو السولية علي جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والأردن، التي جمعت المنتخبين علي استاد الجنوب في قطر وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف والتأهل إلي نصف نهائي كأس العرب.

‎وقال أحمد حسن، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم فايق، ببرنامج "جمهور التالتة"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس 2"، عمروالسولية أصبح ناضجا تماما، ويستحق أن يكون أفضل لاعب في مباراة اليوم، مشيرا إلي إن اللاعب بيستكمل المباراة بنفس قوته.

‎وتابع: السولية غير أنه "ترمومتر" المنتخب أيضا له دور قيادي كبير، وبيبذل مجهودا بدنيا كبيرا جدا فهو يدافع ويساند هجوميا، مشيرا إلي إن اللاعبين يمررون له وهم مطمئنين.

‎وأكمل: المنتخب المصري يحتاج إلي لاعب صانع ألعاب لكي يتم ضبط وسط الملعب وينهي الهجمة في الثلث الأمامي.

‎وأردف: التجانس بين اللاعبين سيأتي خطوة خطوة، ومع المشاركات في المباريات، وبصرف النظر عن الأداء فأنا معجب بعودة شخصية المنتخب المصري في البطولة.

‎وأختتم: المشاركة في البطولة العربية تجربة كبيرة وعظيمة للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، قبل بطولة الأمم الإفريقية ومباراتي التأهل لكأس العالم.

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