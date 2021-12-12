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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنا ست وحاسة بيها.. نشوى مصطفى توجه رسالة لـ شيرين

صدى البلد

حرصت الفنانة نشوى مصطفي، على دعم الفنانة شيرين عبد الوهاب عقب حلق شعرها وطلاقها من الفنان حسام حبيب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وكتبت نشوى مصطفي قائلة: “شيرين بتحب حب عظيم وخسارة انه مقدرش ده — ربنا يراضى قلبها يارب بتعشقه —- انا ست وحاسة بيها”.


وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن السبب الرئيسي لقص شعر رأسها بالكامل، قائلة «علشان مبقاش حلوة في عينيه، فيحصل الإنفصال».

 

وقالت شيرين عبد الوهاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» إنها قصت شعرها قبل الإنفصال بيوم واحد فقط، مضيفة: «حلقت شعري وبعدها بيوم حصل الطلاق».

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