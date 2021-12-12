مؤتمر نادى القصة بأسيوط يحتضن أدباء الصعيد الثقافي

شهد قصر ثقافة أسيوط إنطلاق فعاليات مؤتمر نادى القصة برئاسة الأديب الروائي أيمن رجب، في نسخته التاسعة لعام الوفاء تحت عنوان "القصة والفضاء الرقمي" دورة الأديب سيد الوكيل، وضيف شرف المؤتمر الدكتور محمود الضبع، ورئيس المؤتمر والأديب عاطف العزازى أمين عام المؤتمر، وذلك علي مسرح قصر ثقافة أسيوط، يأتي ذلك في إطار تفعيل نشر الثقافة والأدب من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

بدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني، أعقبها كلمة ترحيبية للأديب الدكتور سيد عبد الرازق الذي رحب بالحضور مؤكداً أن نادى القصة بأسيوط، يبني أعمدة تحمل علي كاهلها مسئولية ازدهار فن السرد القصصي في إطار متجدد ومتنوع كل عام، بينما أكد مدير عام الفرع خلال كلمته أن الداعم الأول والرئيسي للثقافة هم الأدباء ممن يحملون علي عاتقهم تنوير العقول وأن مؤتمر نادى القصة بأسيوط هو عرس ثقافي أدبي يزخر بوجود قامات الأدب بأسيوط.

قدمت الأدبية الدكتورة فوزية ابو النجا خلال كلمتها الشكر لكل من وقف دعما ومساندة لمؤتمر نادى القصة وقيادات الثقافة إيماناً بروح التطوير والتحديث لتواكب ما علي الساحة الإبداعية كما أضاف القاص والروائي عاطف العزازى أمين عام المؤتمر والذي أكد أن وقفت الأمانة العامة للمؤتمر موقفها من تخطيط ومبادرات وتنفيذ وتقييم استعداد لإخراج مؤتمر نادى القصة بأسيوط في ابهي صورة أعقب ذلك فيلم وثائقي يستعرض مؤتمر نادى القصة بأسيوط منذ نشأته وتطوره.

كما أقيمت حلقة بحثية أولي للأدباء الدكتور حسام جايل، والاديبة أسماء عواد، والدكتور سيد الوكيل، في نبذة تعريفية عن القاص والروائي"سيد الوكيل المحلق في سماء الابداع "، قدم خلالها بعض أعماله والسيرة الذاتية، بينما قدم بعض الأدباء أعمالهم القصصية.

وفي الجلسة البحثية الثانية ناقشها الأديب الدكتور محمود فرغلي والدكتور محمود الضبع لمناقشة القصة والفضاء الرقمي من الحداثة وما بعدها إلي السيولة والإعلام البديل، بحضور نخبة من كبار أدباء وشعراء ومبدعي أدباء الصعيد الثقافي.

قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للفنون الشعبية عرض فنى، تدريب الفنان محمود يحيى، كما قدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقي العربية بقيادة المايسترو حسام حسني كوكتيل من الأغاني التي نالت إعجاب الجمهور.

اختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم الأديب سيد الوكيل، والدكتورة فوزية ابو النجا، والقاص الروائي عاطف العزازى، والدكتور محمود الضبع، وأسم الأديب الراحل عماد شكرى، والأديبة أسماء عواد، والفائزين في مسابقة نادي القصة بأسيوط ومسابقة الشاعر سيد عبد الرازق.