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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تختتم ورشة الرسم الإبداعي ومهاراته للتعبير عن قضايا المرأة

صدى البلد

اختتمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع سفارة المعرفة، فعاليات الورشة التدريبية عن "فنون الرسم الإبداعى ومهاراته في التعبير عن الأفكار المختلفة"، وذلك بمقر السفارة بالحرم الجامعى القديم.

 

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، إن الدورة تأتى فى إطار تأهيل المشاركين من الطلاب  والطالبات بالجامعة للتقدم في مسابقة "كوني"، التي أطلقها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

 

وأضاف عبدالخالق، أن الورشة التدريبية للفنون تعبر عن قضايا العنف ضد الفتاة الجامعية والمرأة، والتي تضم قضايا التحرش، الزواج المبكر، الختان، العنف الأسري وغيرها من القضايا المرتبطة بالممارسات الضارة للفتاة داخل المجتمع.

 

وأوضحت الدكتورة رهام فاروق مدير الوحدة، أن الورشة نُظمت في إطار إطلاق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة لمبادرة "قوتك في ثقافتك"، وكذلك في إطار أنشطة الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة على مستوي الجامعات، مشيرة إلى أنه شارك بالورشة ٣٥ طالب وطالبة من مختلف الكليات النظرية والعملية.

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وأكدت سلمى كبرو مسئول السفارة بالجامعة، أنه تم توفير كافة الأدوات الفنية اللازمة لنجاح الورشة، بما يضمن اختيار أفضل العناصر الفنية لتأهيلها للمشاركة فى المسابقة التي تتنافس عليها كل الوحدات على مستوى جامعات الجمهورية.

 

الجدير بالذكر أنه قام بتدريب الطلاب محمد بشاتى المدرب بكلية الفنون الجميلة بجامعة أسيوط.

سوهاج جامعه العنف الرسم مهارات

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