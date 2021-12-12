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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

على هامش ملتقى " شباب الإعلام العربى "

إعلام القاهرة تكرم عددا من عمداء كليات الإعلام المصرية والعربية

صدى البلد

قامت كلية الإعلام جامعة القاهرة، بتكريم عدد كبير من عمداء كليات الإعلام المختلفة بالجامعات المصرية والعربية  والأستاذة الملتحقين بكلية الإعلام.

 

وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من ملتقى شباب الإعلام العربى للدورة الثانية والتى تنظمها كلية الإعلام جامعة القاهرة تحت عنوان صناعة الإعلام في عصر التكنولوجيا ، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة،  و الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية  التنفيذي للملتقى الدكتورة نشوة عقل، الأستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.

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وكانت قد صرحت الدكتورة هويدا مصطفى ، على هامش ملتقى شباب الاعلام العربى يقام مسابقة لمشروعات تخرج طلاب لأقسام كلية الاعلام فى الجامعات المصرية والحكومية والجامعات العربية حول قضية التنمية المستدامة و التنمية السياحية و المشاركة المجتمعية.

 

وأضافت " هويدا " أنه تقدم  للمسابقة أكثر من ٧٠ مشروع تخرج تنافسوا فى مجالات الأفلام الوثائقية والاعلانات والصحافة المطبوعة والرقمية. 

رئيس جامعة القاهرة جامعة القاهرة الجامعات المصرية البحث العلمي كلية الإعلام

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