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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سفير مصر في بلجراد يبحث تطوير التعاون الثنائى مع وزير التعليم الصربي|صور

سفير مصر يبحث تطوير
سفير مصر يبحث تطوير التعاون الثنائى مع وزير التعليم الصربي

التقى سفير مصر في بلجراد "عمرو الجويلي النائب الأول لرئيسة مجلس الوزراء ووزير التعليم والعلوم والتنمية التكنولوجية الصربى "برانكو روزيتش برانكو روزيتش، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي في ضوء استضافة مصر هذا الأسبوع للنسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان "المستقبل في العمل" بالعاصمة الإدارية الجديدة.


واستعرض "الجويلي" ، أثناء اللقاء المنح التي تقدمها مصر سواء من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمن مُبادرة "ادرس في مصر" والتي تروج لاستكمال الدراسة الجامعية والدراسات العليا في مصر للطلاب الأجانب، وكذا للدورات التدريبية لتعلم "اللغة العربية" من خلال المركز المصري لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتخصيص الأزهر الشريف لمنح دراسية في كلياتها ومعاهدها، فضلاً عن الدورات التدريبية المقدمة من المركز المصري الدولي للزراعة EICA.
 

من جانبه، أكد النائب الأول لرئيسة مجلس الوزراء أهمية العلاقات الثنائية مع مصر، معلناً عن مضاعفة عدد المنح المقرر تخصيصها في إطار برنامج "العالم في صربيا" وداعياً لاستفادة الطلاب المصريين منها في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين وباعتبار أنها تغطى جميع المجالات التعليمية. 

 

وكذلك أثنى الوزير الصربي على أنشطة مجموعة البعثات الدبلوماسية الفرانكفونية في صربيا برئاسة سفارة مصر، معرباً في هذا السياق عن الاهتمام باستكشاف فرص التعاون مع جامعة سنجور بالاسكندرية.

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