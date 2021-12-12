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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدرت بي..طليقة ماجد المصري تكشف تفاصيل تعرضها للسرقة من زوجة البواب

مني اش اش
مني اش اش

كشفت منى إش إش، طليقة الفنان ماجد المصري عن تفاصيل جديدة في حادث تعرضها للسرقة على يد زوجة البواب.

 

كتبت منى إش إش، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «فعلاً مفيش حاجة في القانون اسمها تنازل، وأنا مش هغير أقوالي لأني حلفت اليمين، وهي فعلاً مذنبة وتستحق العقاب لأنها لم تتب عن السرقة وخصوصاً معايا».

 

وأضافت: «أنا أكتر حد ساعدها ووقف جنبها وأكرمها، ومع ذلك غدرت بي، تستاهل العقاب لأن ربنا فضحها وبينها على حقيقتها».

منى اش اش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها

 

نشرت الفنانة منى اش اش طليقة الفنان ماجد المصرى، تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، تعلن فيه عن تعرضها للسرقة على يد زوجة البواب. 

 

وقالت منى اش اش: "إتقي شر من أحسنت إليه، للأسف تعرضت لحادث سرقة، مرات البواب سرقت دهبي وفلوسي بالرغم من مساعدتي ليهم وكرمي معاهم، بفضل وكرم الله الكاميرات في البيت صورتها، والشرطة قبضت عليها وبحوزتها الدهب المتبقي لأنها باعت منه".

 

 

وأضافت منى اش اش: "دلوقتي هي محبوسة على ذمة القضية، جوزها وناس تانية عايزني أتنازل عن البلاغ رأفة بابنها 8 سنوات، وللعلم هي كانت متهمة في سرقة دهب قبل كده، وأصحابه اتنازلت عن البلاغ لكنها لم تتعظ وسرقتني وسرقت جارتي برضو".

 

وطالبت منى اش اش، جمهورها بمساعدتها فى اتخاذ قرار بشأن زوجة البواب قائلة: "إيه رأيكم أتنازل ولا لأ؟، وهل يجوز لي قانونا التنازل ولا ممنوع ؟".

 

منى اش اش طليقة الفنان ماجد المصري ماجد المصري زوجة البواب تعرضها للسرقة

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