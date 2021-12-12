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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية بنادي طنطا.. شاهد

محافظ الغربية يتفقد
محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية بنادي طنطا

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم،  المنشآت الرياضية والاجتماعية بنادي طنطا بناءً على دعوة من المحاسب فايز عريبي رئيس نادي طنطا، وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي. 

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وخلال جولته بالنادي، تفقد المحافظ وحدة الفحص والمرور والتي تم إنشاؤها مؤخراً لتقديم  خدمات أفضل لأعضاء النادي، كما تفقد المحافظ (صالة الألعاب الرياضية المغطاة ، مجمع ملاعب الإسكواش ، حمام السباحة ، ملعب التنس وقاعة المؤتمرات)، واخْتُتِمَتْ الجولة في النادي بمشاهدة الحفل الخيري الذي ينظمه النادي للأطفال الأيتام، وأشاد المحافظ بمدى التغيير الملحوظ في النادي، مؤكداً على تقديم الدعم للنادي ولكافة الأندية الرياضية بالمحافظة.


وعقب الجولة ، عقد محافظ الغربية وأعضاء مجلس الإدارة جلسة نقاشية لبحث عدد من المشكلات التي تواجه النادي والتي وعد المحافظ بحلها في أسرع وقت، واخْتُتِمَ اللقاء بإهداء درع النادي لمحافظ الغربية.

بالصور ..محافظ الغربية يتفقد المنشآت الرياضية بنادي طنطا

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محافظ الغربية المنشآت الرياضية والاجتماعية نادي طنطا رئيس نادي طنطا صالة الألعاب الرياضية المغطاة مجمع ملاعب الإسكواش حمام السباحة ملعب التنس

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