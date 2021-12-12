شاهد.. نائب محافظ الغربية يتفقد مشروعات بالوحدات المحلية بالمحلة

أعطي محافظ الغربية الدكتور طارق راشد رحمي اليوم في تعليماته إلي الدكتور أحمد عطا نائب محافظ بأهمية تدشين لجنة مكونة من التخطيط العمراني والإدارة الهندسية لمتابعة المشروعات المطورة والخدمية علي مستوي الوحدات المحلية القروية .

كما كلف محافظ الغربية في تكليف نائبه بمباشرة أليات التنسيق و التعاون الكامل مع اللواء حسين لبيب رئيس مجلس المدينة كما تفقد من المشروعات الجارية والقائمة بقري صفط تراب وأعمال الرصف بنطاق حي اول وثان المحلة .

كما تابع "لبيب" رئيس المدينة العمالية أعمال صيانه وإصلاح أعمدة الانارة العامة بالطرق والمداخل الرئيسية والفرعية داخل القرى

كما تم تنفيذ مد كابل كهرباء الريف المصري ولوحة التوزيع أمام المقابر بقرية ميت الليث هاشم وصولا الى عمل مغذى كابل كهرباء لمحطة الصرف الصحي بالقرية .

كما وجه رئيس المدينة بالتدشين صيانه لغرف وخلايا الكهرباء بعزبة شحاته سلطان ومحول كهرباء عزبة جعفر بقرية الدواخلية بنطاق الوحدة المحلية لقرية العامرية .

كما كشف رئيس المدينة بتدشين صيانه وإصلاح لمحول كهرباء وشد أسلاك بشارع غيط البر بقريه بلقينا فضلا عن صيانة وإصلاح أعمدة الانارة وتركيب عدد 15 لمبة ليد بمدخل قرية الشرقية وعزبة المشوبر بنطاق الوحدة المحلية لقرية البنوان .



كما باشر رئيس المدينة مراجعة غرف الفصل الكهربائي وصيانة 40 عامود انارة بطريق "المحلة _ طنطا" نطاق الوحدة المحلية لقرىة الهياتم وصفط تراب ضمانا لتحسين خدمات المقدمة للمواطنين .

FB_IMG_1639292128174

FB_IMG_1639292130182

FB_IMG_1639292132261

FB_IMG_1639292134710

IMG-20211211-WA0080

IMG-20211211-WA0081

IMG-20211211-WA0085

IMG-20211211-WA0086