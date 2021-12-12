صورة من الجيم.. أمير كرارة يهنئ أحمد العوضي بعيد ميلاده.. شاهد

حرص النجم أمير كرارة علي تهنئة الفنان أحمد العوضي بعيد ميلاده الموافق اليوم ونشر صورة تجمعهما علي "إنستجرام".



وظهر كرارة في الجيم برفقة العوضي وعلق: "كل سنة وأنت طيب يا أصلي"، ليرد عليه العوضي "أخويا أبو سليم أبو الصحاب" .



وحل الثنائي أحمد العوضى وزوجته النجمة ياسمين عبد العزيز ضيفان على برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة "Cbc".



يذكر أن أخر أعمال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي مسلسل "اللي مالوش كبير" والذي عُرض في رمضان 2021، بطولة النجوم: محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغنى، وإيمان السيد وغيرهم، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

