55 سيدة بالقطاع غير المنظم تشارك في ندوة المساواة بين الجنسين

القوي العاملة :

شاركت 55 سيدة عاملة بالقطاع غير المنظم في الندوة الإرشادية التي أقيمت تحت عنوان: "المبادرة العالمية الـ ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة " ونظمتها وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة".

وقال ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية: إن الندوة أقيمت في ضوء توجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان بأهمية المشاركة في المبادرة العالمية " الـ ١٦ يوم مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك في إطار سلسلة ورش العمل والندوات التى أطلقتها الوحدة في إطار الإعلان العالمي لمناهضة العنف والإعلان العالمى لحقوق الانسان، وذلك بالتعاون مع جمعية المتعففين .

حاضرت في الندوة زاهيا السبخى مدير إدارة شئون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة بالمديرية ، وشرحت العنف بأنواعه في بيئة العمل وخصوصا للقطاع غير المنظم وما تتعرض له المرأة في هذا القطاع من انتهاكات عنف نفسي وجنسي وجسدى واقتصادى وتأثيرها المباشر وغير المباشر علي النساء وكيفية التصدى له. وأشارت زاهي السبخي إلي أن النساء العاملات في هذا القطاع حوالى ٤٧ % وهى نسبة لا يستهان بها خصوصا أن نسبة المرأة المعيلة فقط حوالي 30% من القطاع غير المنظم طبقا لإحصائيات الخاصة بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

من جانبها أوضحت عفاف العمراوي رئيس مجلس إدارة جمعية المتعففين،أهمية دور التشبيك الذي تقوم به مديرية قوى الإسكندرية مع الجمعيات الأهلية لتبادل الخبرات فى توجيه وإرشاد النساء في القطاع غير المنظم.

IMG-20211209-WA0025

IMG-20211209-WA0016