تراجع قياسي لـ الليرة التركية أمام الدولار

تراجعت قيمة الليرة التركية إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعدما تجاوز سعر صرفها 14 ليرة للدولار الواحد.

ووفقا لوسائل إعلام تركية، جرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، عند 14.33 ليرة للدولار. ووفقا للبيانات فقد صعدت بنسبة 3.3%.

يأتي هذا قبل الاجتماع المقرر الخميس المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

ووفقاً لمتوسط استطلاع أجرته “بلومبرج” وشمل 19 محللاً، من المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بـ 100 نقطة أساس إلى 14 بالمئة.

وفقدت الليرة التركية 29 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الشهر الماضي عندما خفض البنك المركزي الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

وواصلت أداءها السيئ خلال الأيام الماضية رغم تدخل البنك المركزي ثلاث مرات في سوق الصرف في ديسمبر.

وفي مطلع الشهر الجاري سجلت العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 14 ليرة للدولار.

وفقدت العملة التركية قرابة 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أرجع الهبوط القياسي الذي شهده سعر صرف الليرة، إلى المؤامرات التي تُحاك ضد بلاده .

قال أردوغان، إن انخفاض سعر صرف الليرة يأتي نتيجة للمؤامرات التي تُحاك ضد البلاد وليس بسبب سياسة اقتصادية.