عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تراجع قياسي لـ الليرة التركية أمام الدولار

انخفاض قياسي لليرة
انخفاض قياسي لليرة التركية

تراجعت قيمة الليرة التركية إلى مستوى تاريخي جديد أمام الدولار الأمريكي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، وذلك بعدما تجاوز سعر صرفها 14 ليرة للدولار الواحد.

 

ووفقا لوسائل إعلام تركية، جرى تداول العملة التركية، بحلول الساعة 10:10 بتوقيت موسكو، عند 14.33 ليرة للدولار. ووفقا للبيانات فقد صعدت بنسبة 3.3%.

 

يأتي هذا قبل الاجتماع المقرر الخميس المقبل للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

 

ووفقاً لمتوسط استطلاع أجرته “بلومبرج” وشمل 19 محللاً، من المتوقع أن يخفض البنك سعر الفائدة الرئيسي بـ 100 نقطة أساس إلى 14 بالمئة.

وفقدت الليرة التركية 29 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار الشهر الماضي عندما خفض البنك المركزي الفائدة للشهر الثالث على التوالي.

 

وواصلت أداءها السيئ خلال الأيام الماضية رغم تدخل البنك المركزي ثلاث مرات في سوق الصرف في ديسمبر.

وفي مطلع الشهر الجاري سجلت العملة التركية أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث بلغت 14 ليرة للدولار.

وفقدت العملة التركية قرابة 46% من قيمتها أمام نظيرتها الأمريكية هذا العام.

 

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أرجع الهبوط القياسي الذي شهده سعر صرف الليرة، إلى المؤامرات التي تُحاك ضد بلاده .

قال أردوغان، إن انخفاض سعر صرف الليرة يأتي نتيجة للمؤامرات التي تُحاك ضد البلاد وليس بسبب سياسة اقتصادية.

الليرة التركية الليرة التركية مقابل الدولار اخبار العالم الآن اخبار العالم اليوم الرئيس التركي أردوغان سعر الفائدة في تركيا أردوغان

ترشيحاتنا

أقل من 30 ثانية.. أسرع عملية سطو في التاريخ

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على روسيا إذا هاجمت أوكرانيا ‎‎

قرعة ثمن نهائي دوري الأبطال | رونالدو يصطدم بـ ميسي.. وليفربول وريال مدريد في مهمة سهلة

شطة عن مواجهة مصر وتونس: لقاء صعب وتنفيذ تعليمات كيروش شرط الفوز

شطة يطرح حلا لأزمة تعارض مواعيد كأس العالم للأندية وأمم أفريقيا

الرصاص وتأثيره على الأغذية.. دورة تدريبية فى معهد تكنولوجيا الأغذية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان هام لوزارة الداخلية بعد قليل يكشف حقيقة التسريب الأخير المفبرك لإحدى مؤسسات الدولة

شوبير يعلن خبرا صادما بشأن نجم منتخب مصر قبل مواجهة تونس

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

بسمة وهبة تفجر مفاجأة عن علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. تفاصيل

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

جامعة القاهرة : لم نرصد حالة تزوير لـ شهادات التطعيم ضد كورونا

علاء نبيل: مباراة مصر والأردن شهدت حدثا فريدا بين كيروش ومساعديه

أزمة فى المنتخب بين كيروش وضياء السيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بناء ملاهي مخصوص.. كيف أثر «يوم من عمري» في حياة زبيدة ثروت بعد رفض والديها للعندليب

سينضم لقائمة أغلى لاعبي العالم.. محمد صلاح مع ليفربول بعد تجديد عقده؟

في عز البرد.. 20 صورة لحفل تامر حسني بإحدى جامعات 6 أكتوبر

جسد دور واحد ميت.. ماذا حدث لفيلسوف الكوميديا الضيف أحمد في لحظاته الأخيرة؟

فيديو

حلمي بكر: تزوجت 13 مرة وكلهم فهموني غلط.. وانفصلت لهذا السبب "فيديو"

جبان كوميديا وبستخبى فالشخصية.. ماذا قال ماجد الكدواني مع عمرو أديب؟

طليقة ماجد المصري.. منى إش إش تعلن تعرضها لسرقة ذهبها وفلوسها "فيديو"

يبلغ طوله برج إيفل.. تفاصيل اقتراب كويكب نيريوس من الأرض

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ