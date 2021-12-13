مع ارتفاع حالات كورونا.. الصين تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

أعلنت الصين، اليوم "الاثنين"، تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية.

ورصدت الصين أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في مدينة تيانجين الشمالية، وذلك لوافد قادم من الخارج، رغم كونها بدون أعراض.

يذكر أن لجنة الصحة الوطنية الصينية، أعلنت اليوم الإثنين"، تسجيل 101 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، زيادة عن اليوم السابق.

وقالت اللجنة إنها سجلت 80 إصابة محلية بالفيروس، من بينها 74 إصابة في مقاطعة تشجيانج، وسجلت 21 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

وسجلت الصين، أمس الأحد، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 87 إصابة في اليوم السابق.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بيان صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن 49 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 51 قبل يوم.

يذكر أن إدارة مكافحة الأمراض في الصين، أعلنت أول من أمس السبت، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.

وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض بالجنة الحكومية للصحة، وو ليانيو، إنه "حتى 10 ديسمبر الجاري، تم تطعيم مليار و162.490.000 شخص بشكل كامل"، مضيفا أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بلغت 82.5%.

كما أوضح أن نحو 120.6 مليون تلقوا جرعة ثالثة معززة من اللقاح.