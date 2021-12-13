صور النجوم على الريد كاربت في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.. شاهد

تختم مساء اليوم الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بحفل لتوزيع الجوائز وعرض الفيلم المصري بره المنهج.

المهرجان عرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة ويضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.

فيلم "بره المنهج" قصة عمرو سلامة، والسيناريو مشاركة بينه مع الكاتب خالد دياب، وإنتاج شركة لاجوني للمنتجة شاهيناز العقاد، وهو من بطولة ماجد الكدواني وروبي ويعرض بالمهرجان للمرة الأولى عالميا.

وأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي اليوم عن الفائزين بجوائز سوق البحر الأحمر، التي تضمنت أربعة أيام من المحادثات في المجال السينمائي، وورش العمل، وسوق المشاريع النشطة، وجلسات التواصل. حيث تم تداول جميع الأفلام في سوق البحر الأحمر، من قبل لجنتي تحكيم مختلفتين لسوق المشاريع، والأعمال قيد الإنجاز، لمنح جوائز سوق البحر الأحمر. كما تم منح أكثر من 700.000 دولار أمريكي للمشاريع المختارة في جوائز سوق البحر الأحمر، بتمويل من صندوق البحر الأحمر، ورعاة المهرجان.



يُذكر أن المهرجان عرض في دورته الافتتاحية وعلى مدى عشرة أيام 138 فيلماً من 67 بلداً ناطقة بـ34 لغة لمخرجين معروفين ومواهب جديدة يتم اكتشافها وتقديمها لأول مرة كما يضم برنامج المهرجان 27 فيلماً سعودياً جديداً لمواهب واعدة ترسم ملامح الموجة الجديدة في السينما السعودية.