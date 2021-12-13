صفية العمري: فخورة بعرض فيلمى بمهرجان البحر الأحمر..والحراك الثقافي في السعودية مدهش

وجهت الممثلة الكبيرة صفية العمري الشكر لفريق عمل فيلمها "كان لك معايا" الذي يعرض بمسابقة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي للأفلام القصيرة.

وقالت صفية العمري: شكرا للمخرجة روجينا بسالى، التي بذلت جهدا كبيرا لخروج هذا العمل بشكل لائق، فخورة بالعمل في فيلم قصير والتعاون مع الممثل محمود قابيل، بخلاف أسامة أسعد ومنة جلال وهما ممثلين شبان رائعين.

وتابعت صفية العمري على هامش عرض الفيلم بالمهرجان شكرا مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي وجه لى الدعوة للحضور من أمريكا خصيصا للمشاركة رسميا ضمن فعاليات الدورة الأولى، هذا المهرجان الطموح الذي ولد كبيرا، وفي منطقة عزيزة على قلوبنا جميعا تشهد حراكا ثقافيا واجتماعيا رائعا.

تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقان على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

فيلم "كان لك معايا" من إنتاج المركز القومي التابع الى وزارة الثقافة، ومن من تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه ، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود قابيل الفنانة صفية العمرى ومنة جلال وأسامة أسعد ولبنى ونس وقد شارك به عدد من ضيوف الشرف ابرزهم الفنانة عائشة بن احمد ، ومن إخراج روجينا بسالى .