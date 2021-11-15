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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

"كان لك معايا" يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر بالسعودية

المخرجة روجينا بسالى
المخرجة روجينا بسالى

 وقع اختيار مهرجان البحر الأحمر السينمائى فى دورته الأولى والمقرر أن تنطلق فعالياتها في الفترة من 6 إلى 15 ديسمبر ، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، على الفيلم المصري القصير "كان لك معايا " للمخرجة روجينا بسالي ، لينافس فى المسابقة الرسمية للمهرجان.

 وأعرب أنطوان خليفة مدير البرنامج العربي والأفلام الكلاسيكية في مهرجان البحر السينمائي الدولي، عن سعادته وفخره بضم الفليم المصرى" كان لك معايا " للمخرجة روجينا بسالى إلى قائمة الافلام المشاركة فى الدورة الأولى.

فيلم كان لك معايا من المقرر عرضه يومى 11 و12 ديسمبر المقبل ضمن فاعليات الدورة المقبلة من المهرجان .

 تدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي عن قصة حب بين رجل وامرأة، تمنعهما الظروف من الزواج، ويفترقان ثم يلتقيان من جديد بعد وصولها لسن المعاش ويتفقان على الزواج وفي ليلة العرس تحدث مفاجأة في الأحداث.

 فيلم "كان لك معايا" من إنتاج المركز القومي التابع الى وزارة الثقافة، ومن من تأليف روجينا بسالي ويوسف وجيه ، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود قابيل الفنانة صفية العمرى ومنة جلال وأسامة أسعد ولبنى ونس وقد شارك به عدد من ضيوف الشرف ابرزهم الفنانة عائشة بن احمد ، ومن إخراج روجينا بسالى .

وكان قد حل كل من الفنان القدير محمود قابيل والمخرجة روجينا بسالى والفنانة منة جلال صناع فيلم كان لك معايا  ضيوف على موقع صدى البلد ، فى  ندوة تم تكريمهم فيها عن العمل.

وقد كشف صناع الفيلم خلال الندوة العديد من الكواليس الخاصة بالعمل ، وسر تنازل كل من بطل العمل الفنان محمود قابيل والفنانة منة جلال والفنان أسامة أسعد عن أجورهم دعماً إلى التجربة ، التى حظت بإشادات نقدية وجماهيرية .

وخلال الندوة كشف الفنان القدير محمود قابيل عن إعجابه الشديد باداء  الشباب المشاركين له فى العمل منة جلال وأسامة أسعد ، كما كشف عن سر تعاونه للمرة الثانية مع مخرجة العمل روجينا بسالى  بعد ان قدما معاً فيلم “نجم كبير ” ، ثم كررا التعاون من خلال فيلم “ كان لك معايا ”.

محمود قابيل : 

وكان قد أكد الفنان القدير محمود قابيل ان وجود المخرجة روجينا بسالى على رأس فيلم كان لك معايا ، كان الدافع وراء موافقته عليه .

وتابع الفنان القدير محمود قابيل فى تصريحات سابقة  لـ صدى البلد ، انه سبق وأن تعاون مع المخرجة روجينا بسالى فى عمل فنى أخر وهو فيلم قصير حمل أسم “ نجم كبير ” ، وقد وجد ردود أفعال إيجابية للغابية سواء فى مصر أو فى الخارج من المقيمين فى أوروبا وأمريكا.

واضاف محمود قابيل : ردود الافعال التى وصلتنى على فيلم نجم كبير كان بمثابة توقيع بينى وبين مخرجة العمل على اعمال أخرى.

وأستكمل محمود قابيل قائلاً : قصة فيلم “كان لك معايا ”  جذبتنى منذ اللحظة الأولى لقراءتها فهى بمثابة تحدى .

 

فريق عمل فيلم كان لك معايا فى ضيافة صدى البلد 
روجينا بسالى ومحمود قابيل 

 

 

كان لك معايا فيلم كان لك معايا روجينا بسالى المخرجة روجينا بسالى مهرجان البحر الأحمر

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