المصري يتفوق 2-0 على المقاصة في الشوط الأول بالدوري

انتهت أحداث الشوط الأول في مباراة المصري ومصر المقاصة، بتقدم الفريق البورسعيدي، بهدفين دون رد فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً، علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ6 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح المصري التهديف فى الدقيقة 20 ، بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أحمد حمودي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أوستين أموتو برأسية ردت من العارضة فتابعها حسين رجب برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت المرمى الخالي.

وأضاف المصري الهدف الثاني فى الدقيقة 45 ، بعد ركلة ركنية لصالح فريق المصري من جهة اليسار نفذت عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عمرو موسى بلمسة رائعة من على القائم القريب فوصلت إلى أحمد الشيخ فقابلها برأسية من داخل منطقة منطقى الــ 6 يادرات سكنت اعلى منتصف المرمى.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق المصري بعد إعاقة من محمود عقل لأوستين أموتو داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 24 ونفذت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة من عمرو موسى ولكن أبعدها الحارس محمد مجدي ببراعة من يمين مرماه.

وباغت فريق مصر المقاصة مرمي المصري فى الدقيقة 2 ، بعد رأسية رائعة من كريم حلاوة لاعب فريق مصر للمقاصة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس عصام ثروت ببراعة من أسفل يمين مرماه.

وفي الدقيقة 3 ، جاءت كرة عرضية من جهة اليسار لصالح فريق المصري قابلها أوستين أموتو برأسية من داخل منطقة الجزاء ردت من أعلى يمين العارضة.

ويحتل فريق المصري فى المركز التاسع برصيد 7 نقاط ، بينما جاء مصر المقاصة فى المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.