جماهير المصري ترفع صورة الراحل أدهم السلحدار خلال مواجهة المقاصة

رفع عدد من جماهير المصري البورسعيدي لافتات تحمل صورة الراحل أدهم السلحدار نجم الإسماعيلي السابق خلال مباراة المصري والمقاصة التي انتهت لصالح الفريق البورسعيدي ٣-٢

اقتحم المربع الذهبي.. المصري يهزم المقاصة 3-2 فى الدوري

حقق فريق المصري، الفوز علي مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التي جمعت الفريقين ، علي ملعب برج العرب فى الجولة الـ6 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح المصري، التهديف فى الدقيقة 20 ، بعد ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أحمد حمودي عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أوستين أموتو برأسية ردت من العارضة فتابعها حسين رجب برأسية من داخل منطقة الــ 6 ياردات سكنت المرمى الخالي.

وأضاف المصري، الهدف الثاني فى الدقيقة 45 ، بعد ركلة ركنية من جهة اليسار نفذت عن طريق

كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها عمرو موسى بلمسة رائعة من على القائم القريب فوصلت إلى أحمد الشيخ فقابلها برأسية من داخل منطقة الــ 6

يادرات سكنت أعلى منتصف المرمى.

وجاء الهدف الثالث لفريق المصري فى الدقيقة 75 ، بعد ركلة حرة لصالح فريق المصري

بالقرب من منطقة جزاء مصر للمقاصة نفذها إلياس جلاصي إلى

أوستين أموتو المتمركز على حدود منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة رائعة بباطن القدم اليمنى سكنت أقصى يسار المرمى.

وقلص فريق مصر المقاصة الفارق فى الدقيقة 86 ، بعد تسديدة صاروخية بالقدم اليسري

من إيريك سيرجي من خارج منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

وبهذه النتيجة يقفز المصري الي المركز الرابع برصيد 10 نقاط ، بينما تجمد مصر المقاصة فى المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح فريق المصري بعد إعاقة من محمود عقل لأوستين

أموتو داخل منطقة الجزاء فى الدقيقة 24 ونفذت ركلة الجزاء عن طريق تسديدة من عمرو موسى و أبعدها الحارس محمد مجدي ببراعة من يمين مرماه.

وباغتفريق مصر المقاصة مرمي المصري فى الدقيقة 2 ، بعد رأسية رائعة من كريم حلاوة لاعب فريق مصر للمقاصة من داخل منطقة الجزاء أبعدها الحارس عصام ثروت

ببراعة من أسفل يمين مرماه.

وفي الدقيقة 3 ، جاءت

كرة عرضية من جهة اليسار لصالح فريق المصري قابلها أوستين أموتو برأسية من داخل منطقة الجزاء ردت من أعلى يمين العارضة.