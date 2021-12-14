واشنطن بوست: متحور أوميكرون تم رصده في 30 ولاية أمريكية

أفادت إحصائية نقلتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن متحور أوميكرون، قد تم رصده في 30 ولاية على الأقل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت منظمة الصحة العالمية (WHO) إنه تم العثور على المتحور أوميكرون من سلالة فيروس كوفيد 19 في 63 دولة، ووفقًا للبيانات الأولية، لافتة إلى أنه من المحتمل أن تتجاوز سرعة انتشار دلتا في العالم.

وجاء في العرض العام لمنظمة الصحة العالمية أنه “اعتبارًا من 9 ديسمبر 2021، تم تحديد حالات العدوى البشرية بهذا المتغير في 63 دولة عبر جميع أقاليم منظمة الصحة العالمية الستة”.



وأضافت المنظمة الدولية أنه لم يتضح بعد لماذا تنتشر السلالة الجديدة بهذه السرعة.



وتابعت منظمة الصحة العالمية: “ وبالنظر إلى البيانات المتاحة حاليًا، من المحتمل أن يتفوق أوميكرون على متغير دلتا”.

وافترضت المنظمة أن متغير أوميكرون قد يقلل من فعالية لقاحات كوفيد 19 بناءً على البيانات الأولية.