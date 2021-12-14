عقب رصد أول إصابة بمتحور أوميكرون بها.. الصين تسجل انخفاضا في إصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 76 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إنها سجلت 51 إصابة محلية بالفيروس، و25 إصابة قادمة من الخارج، ولم تسجل أي حالات وفاة بالفيروس.

كما تم تسجيل ما مجموعه 15 حالة جديدة دون أعراض، ولا يزال 445 مريضًا دون أعراض تحت المراقبة الطبية.

وبذلك يبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن 99856 حالة، مع عدم تغيير عدد الوفيات منذ يناير عند 4636.

وأعلنت الصين، أمس "الاثنين"، تسجيل أول إصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، حسبما أفادت وسائل إعلام حكومية.

ورصدت الصين أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في مدينة تيانجين الشمالية، وذلك لوافد قادم من الخارج، رغم كونها دون أعراض.