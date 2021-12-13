أكثر من 100.. الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الإثنين، تسجيل 101 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقالت اللجنة إنها سجلت 80 إصابة محلية بالفيروس، من بينها 74 إصابة في مقاطعة تشجيانج، وسجلت 21 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أي حالات وفاة.

وكانت أعلنت الصين، أمس الأحد، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، انخفاضا من 87 إصابة في اليوم السابق.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قال بيان صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، إن 49 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، مقارنة مع 51 قبل يوم.

يذكر أن إدارة مكافحة الأمراض في الصين، أعلنت أول أمس السبت، أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا بشكل كامل بلغت 82.5%.

وقال نائب رئيس إدارة مكافحة الأمراض بالجنة الحكومية للصحة، وو ليانيو، إنه "حتى 10 ديسمبر الجاري، تم تطعيم مليار و162.490.000 شخص بشكل كامل"، مضيفا أن نسبة السكان الذين تم تطعيمهم بلغت 82.5%.

كما أوضح أن نحو 120.6 مليون تلقوا جرعة ثالثة معززة من اللقاح.