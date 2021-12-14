السعودية .. تساقط شهب التوأميات بجنوب الطائف

رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية ظاهرة تساقط شهب التوأميات، بوادي عورش جنوبي الطائف وهي ظاهرة سنوية تحدث في شهر ديسمبر من كل عام، وتبلغ ذروتها في فجر 14 ديسمبر.

وبدوره ، فقد أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق لعلوم الفلك بالطائف الدكتور شرف السفياني، أن هذه الشهب من أهم زخات الشهب خلال العام، حيث يحرص على متابعتها كثيرٌ من هواة الفلك حول العالم.

وأشار إلى أن السبب الرئيس لهذه الظاهرة هو دخول الأرض في أثناء دورانها حول الشمس في مخلفات مذنب فايثون، وتصل أعداد الشهب المتساقطة خلال فترة الذروة إلى أكثر من 120 شهاباً في الساعة.

ولفت الى ان الجمعية تحرص سنوياً على إقامة فعالية لرصد وتوثيق هذه الظاهرة السنوية، بحضور كثيرٍ من هواة التصوير الفلكي وعددٍ من المهتمين برصد هذه الظاهرة.