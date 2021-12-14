أمين تنظيم مستقبل وطن يشهد مسابقة أوائل الطلبة بأسيوط الجديدة وأحياء غرب وشرق

شهد محمود معوض نفادي أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط ، إجراء مسابقة أوائل الطلبة في يومها السابع على التوالي وذلك في مدارس أقسام أسيوط الجديدة وأول وثان أسيوط.



بحضور أمين مساعد التنظيم بالمحافظة عمران أبوعقرب، وبحضور القيادات التنظيمية أمين قسم أول عصام بداري، محمد العادلي أمين مساعد قسم ثان ، ومحمود عبداللاه أمين التنظيم بقسم ثان، وأحمد زرزور أمين التنظيم بمركز الفتح، وأحمد عبدالمعز القيادي بالحزب ، وعدداً من القيادات التنظيمية بالفتح وغرب وشرق أسيوط .



وبمشاركة قيادات التربية والتعليم بأسيوط عماد الدين محمود مدير التعليم الثانوي وأيمن أبوعقرب مدير إدارة الفتح وإيمان زاهي مدير مدارس السلام الحديثة ، وسلوى عثمان مدير مدارس الجهاد .



وقال محمود نفادي أمين التنظيم بالمحافظة إن المسابقة تحقق نجاحا كبيرا وأدخلت السرور والبهجة على المدارس والبيوت المصرية معا ، مشيدا بالتعاون الكبير من جانب قيادات التربية والتعليم بأسيوط وحرصهم على تنمية الجانب العلمي وتعزيز روح الانتماء والمفاهيم الوطنية لدى النشء.



وأكد نفادي أن المسابقة تجرى على أربعة مستويات وجاري العمل الأن ضمن المستوى الأول الذي ينتهي في جميع المدارس بحلول ٢٠ ديسمبر الجاري وبعدها يتم الانتقال الى المستوى التالي من التصفيات.

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