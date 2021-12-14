تعرف على تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس في كأس العرب

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب تونس، غدا الأربعاء، على ستاد 974، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العرب 2021.

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة:

تقام مصر وتونس في تمام الخامسة مساء “ بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قنوات، أون تايم سبوتس 1، وبي إن سبورتس 1، وبي إن سبورتس 2، والكأس 1.

تردد قناة أون تايم سبورت “المجانية” الناقلة لمباراة مصر وتونس:

- تردد القناة: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

منتخب مصر ضد تونس:

يدخل منتخب مصر مباراة الغد، تحت شعار “لا بديل عن الفوز” لمواصلة مشواره في بطولة كأس العرب، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

منتخب مصر سبق له التتويج بلقب كأس العرب مرة واحدة كانت عام 1992، بينما يعد منتخب العراق صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج بالبطولة برصيد 4 ألقاب.

وافتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2021، بالتغلب على منتخب لبنان بهدف دون رد، من ركلة جزاء سجلها محمد مجدي أفشة.

قدم منتخب مصر عرضا مميزا في الجولة الثانية من دور المجموعات، واكتسح نظيره السوداني بخماسية نظيفة.

تعادل منتخب مصر مع الجزائر في الجولة الثانية بهدف لمثله، لكن المنتخب الوطني تأهل إلى الدور ربع النهائي كمتصدر عن المجموعة الرابعة، مستفيدا من قاعدة اللعب النظيف، بعد التعادل مع محاربي الصحراء في عدد النقاط “7 نقاط” والأهداف.

وفي الدور ربع النهائي، فاز منتخب مصر على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث لجأ المنتخبين إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، وحسم الفراعنة نتيجة المباراة لصالحهم في النهاية.

على الجانب الآخر استعاد منتخب تونس خدمات الثلاثي علي معلول بعد تعافيه من الإصابة، وحمزة المثلوثي وياسين الشيخاوي بعد تعافيهما من كورونا.

وصعد منتخب تونس إلى الدور نصف النهائي، بعد التغلب على عمان بهدفين مقابل هدف، الجمعة الماضية.

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين منتخب مصر وتونس، كانت في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.