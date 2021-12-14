عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تردد القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وتونس في كأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر

يلتقي منتخب مصر مع نظيره منتخب تونس، غدا الأربعاء، على ستاد 974، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من بطولة كأس العرب 2021.

 

موعد مباراة مصر وتونس والقنوات الناقلة:

 

تقام مصر وتونس في تمام الخامسة مساء “ بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قنوات، أون تايم سبوتس 1، وبي إن سبورتس 1، وبي إن سبورتس 2، والكأس 1.

كأس العرب.. كيروش يتحدى الغيابات قبل مواجهة مصر و تونس

لاعب تونس السابق: مشاركة معلول أمام مصر "شبه مستحيلة" وهذا سر تألق الجزيري

تردد قناة أون تايم سبورت “المجانية” الناقلة لمباراة مصر وتونس:

 

- تردد القناة: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

 

منتخب مصر ضد تونس:

 

يدخل منتخب مصر مباراة الغد، تحت شعار “لا بديل عن الفوز” لمواصلة مشواره في بطولة كأس العرب، وقطع خطوة جديدة نحو حلم التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

 

منتخب مصر سبق له التتويج بلقب كأس العرب مرة واحدة كانت عام 1992، بينما يعد منتخب العراق صاحب الرقم القياسي في عدد التتويج بالبطولة برصيد 4 ألقاب.

 

وافتتح منتخب مصر مشواره في بطولة كأس العرب 2021، بالتغلب على منتخب لبنان بهدف دون رد، من ركلة جزاء سجلها محمد مجدي أفشة.

 

قدم منتخب مصر عرضا مميزا في الجولة الثانية من دور المجموعات، واكتسح نظيره السوداني بخماسية نظيفة.

 

تعادل منتخب مصر مع الجزائر في الجولة الثانية بهدف لمثله، لكن المنتخب الوطني تأهل إلى الدور ربع النهائي كمتصدر عن المجموعة الرابعة، مستفيدا من قاعدة اللعب النظيف، بعد التعادل مع محاربي الصحراء في عدد النقاط “7 نقاط” والأهداف.

 

وفي الدور ربع النهائي، فاز منتخب مصر على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث لجأ المنتخبين إلى الوقت الإضافي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، وحسم الفراعنة نتيجة المباراة لصالحهم في النهاية.

 

على الجانب الآخر استعاد منتخب تونس خدمات الثلاثي علي معلول بعد تعافيه من الإصابة، وحمزة المثلوثي وياسين الشيخاوي بعد تعافيهما من كورونا.

 

وصعد منتخب تونس إلى الدور نصف النهائي، بعد التغلب على عمان بهدفين مقابل هدف، الجمعة الماضية.

 

يذكر أن آخر مباراة جمعت بين منتخب مصر وتونس، كانت في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، وانتهت بفوز الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مصر كأس العرب تونس مصر وتونس القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

ترشيحاتنا

أوميكرون يخيف العالم وباحثون: 3 جرعات من فايزر توفر حماية أكبر

ننشر السيرة الذاتية للواء أشرف عطوة قائد القوات البحرية الجديد

جبالي مداعبا النواب: بتسلموا على بعض مرتين قبل الجلسة ومرة داخل القاعة

بعد تعيينه قائداً للقيادة الاستراتيجية| ننشر السيرة الذاتية للفريق أحمد خالد

وزارة السياحة والآثار: لجان للمرور والتفتيش على المنشآت السياحية بعدد من المحافظات

انتحلا صفة عضو نيابة.. حجز محاميين حاولا إتلاف كاميرات حادث الشيخ زايد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تكشف حقيقة وجود غاز سام بالهواء يسيطر على أجواء المحافظات

أمطار غزيرة ونشاط رياح.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 6 أيام القادمة

تحذير شديد اللهجة من ظاهرة جوية تضرب السعودية غدا

50 ألف جنيه وحبس عامين عقوبة نشر «الكوميك»

شوبير يكشف أبرز الغائبين عن مباراة الأهلى أمام الرجاء في السوبر الإفريقي

سألها عن العشاء فطعنته بالسكين.. القصة الكاملة لمقتل زوج على يد زوجته

ما العوامل التي تزيد من فرص الحمل بتوأم؟

الرئيس السيسي يجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات ويزور جامعة كفر الشيخ ويلتقي بالطلاب والأساتذة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون خوف.. شاهد طفلة تلعب مع ثعبان ضخم والنهاية صادمة

12 فص ألماس وقماش تركي.. كم تبلغ تكلفة فستان زفاف فرح شعبان وبدل علي غزلان؟

نشرة المنوعات| أوميكرون يصيب الأطفال.. طحالب بحرية يخشاها كورونا.. العثور على أكبر حجر ياقوت أزرق في العالم

خس البحر.. اكتشاف نوع من الطحالب يحمي الجسد من كورونا

فيديو

فيديو جراف| كيف رد هاني شاكر على اتهام شيرين عبدالوهاب بعدم مساندته لها.. تفاصيل

الأرصاد الجوية: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

حمو بيكا يهاجم هاني شاكر: سيبنا في حالنا بقى.. فيديو

فيديو جراف.. مالكوش دعوة بابني.. أسامة نبيه: أنا ماليش دخل برحيل حسين فيصل

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

اﻟﻤﺰﻳﺪ