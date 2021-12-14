وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى العزل بالنجيلة للاطمئنان على سير العمل

تفقد الدكتور محمد علي المتولي وكيل وزارة الصحة يرافقه معوض سلامة مدير ادارة المتابعة و الرقابة الداخلية مستشفى عزل النجيلة، لمتابعة مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والوقوف على مدى جاهزية الاستقبال والطوارئ بالمستشفى للتعامل مع أية مواقف طارئة .

وخلال الزيارة تم التأكد والاطمئنان على توافر الأدوية، ومخزون الأكسجين، والمستلزمات الوقائية للأطقم الطبية، بالإضافة إلى متابعة انتظام الخدمات المقدمة للمرضى، وتواجد الأطقم الطبية.

كما تم التأكد من جودة الخدمات العلاجية للمرضى بمختلف اقسام المستشفى ومتابعة التزام جميع العاملين بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح تنفيذ إجراءات استقبال حالات الطوارئ بأقسام المستشفي . بالإضافة إلى مراجعة سجلات ودفاتر المستشفى للاطمئنان على انتظام وتواجد الأطقم الطبية بما يتلائم وتقديم الخدمة الطبية، ونسب الإشغال بالمستشفى، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الوزارة ومديرية الصحة في خطتها للتعامل مع جميع الحالات الطارئة .

و شدد الدكتور محمد على المتولى على ضرورة التزام الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بالإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من أي مخاطر .

كما قدم وكيل وزارة الصحة في نهاية الزيارة الشكر للطاقم الطبي المتواجد بالمستشفي مؤكدا علي أن غايتنا خدمة المريض و تقديم خدمة طبية متميزة.