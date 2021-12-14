الأوقاف تنظم جولة سياحية لضيوف المسابقة العالمية للقرآن الكريم.. صور

نظمت وزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢١م جولة سياحية ترفيهية لجميع المشاركين في المسابقة من المحكمين والمتسابقين من مختلف دول العالم ، قاموا خلالها بزيارة المتحف المصري بميدان التحرير ، والجامع الأزهر ، ومسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، على هامش فعاليات المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لحفظ القرآن الكريم.



وقد أبدى المشاركون من مختلف دول العالم خلال الجولة إعجابهم الشديد بما رأوه من آثار شاهدة بعظمة الحضارة المصرية التي أبهرت العالم أجمع ، مشيدين بروعة وجمال فن العمارة الإسلامية ، وما تنبئ عنه من ملامح الشخصية المصرية ، مؤكدين أن مصر لها تاريخ عريق ومتميز ، ‏وآثارها وحاضرها ينطقان بريادتها العالمية في البناء والتشييد ، وأن الله (عز وجل) حبا مصر وشعبها بالخيرات والبركات فهي حقًا خزائن الأرض ، وقد حفظها الله (عز وجل) بحفظها للقرآن الكريم وعنايتها ورعايتها لأهله.



وفي ختام الجولة السياحية قدم المشاركون في المسابقة الشكر لمعالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على كرم استضافته ورعايته لأهل القرآن ، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء ، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.