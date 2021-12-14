"الجنوب الساكنة" لسلمان كيوش في معرض القاهرة 2022

صدر حديثًا عن دار قناديل للنشر والتوزيع، كتاب "الجنوب الساكنة.. وحكايا أخرى تأبى السكون"، تأليف الدكتور سلمان كيوش، للمشاركة في الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر اقامته نهاية يناير المقبل، بمركز المعارض الدولي.

ومن أجواء الكتاب:

"لا تأتي نون حبيبتي إلّا منفردة، لكنّي استشعر الحبّ فيها زخّات، أو “زرّات” وهي تشير إلى أيّة كثرة. نونها أكبر من أن تُدحض أو تُواجه بما يماثلها من فيض، فالحبّ بين حوضها والنقطة المضيئة واسع كسماء. لنون حبيبتي عيون نحلة، ترى أجمل ما بي فتحطّ عليه. تحطّ على عينَيّ وكفيّ وشفتي، وجبيني وناصيتي، فأهشّ بعصا نونها على الناصع بي معها.

بتُّ أحرص على أن ينجو بي شيء من رداءة العاديّ والمستهلك في الّلغة، فوجدتني أردّد:

أجلبنّك يا ليلي وبس أنوحن بيك… طمعًا بمجاراة حبيبتي في نونها الساكنة. وبتُّ أتلصّص مُرهفًا سمعي كي يفوز بنغمتها، تخرج كدانةٍ من محار الشفاه. النون عاقلة، تسبقها وتليها الحكمة والمحبّة لأنّها ساكنة، فجرّبوا نطقها تفلحوا".