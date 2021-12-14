زيادة طفيفة..عيار 21 بـ 786 جنيها.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.



وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالتالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 896 إلى 898 عيار 22 821 إلى 823 عيار 21 784 إلى 786 عيار 18 672 إلى 674 عيار 14 523 إلى 524 عيار 12 448 إلى 449 الاونصة 27,866 إلى 27,937 الجنيه الذهب 6,272 إلى 6,288 الكيلو 896,000 إلى 898,286

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.