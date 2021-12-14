أخبار التعليم ..طارق شوقي: بناء نظام تعليمي جديد يستغرق 14 عامًا.. مصر تتقدم 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

طارق شوقي: بناء نظام تعليمي جديد يستغرق 14 عامًا

شارك الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني فى جلسة حول توفير مصادر تمويل لـ تطوير التعليم، وسد الفجوة التمويلية بالبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل، وذلك ضمن فعاليات قمة ريوايرد للتعليم "RewirEd Summit" التي تنعقد فى الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، في إكسبو 2020 دبي.

فحص 603 حالات مرضية بقافلة جامعة جنوب الوادي في قرية بدشنا

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة جنوب الوادى ، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي، رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة متعددة التخصصات لقرية أبودياب شرق بمركز دشنا ، في إطار مشاركة جامعة جنوب الوادي بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

نجاح 3 عمليات زرع كبد بمستشفى الراجحي الجامعي في أسيوط

نجح أطباء مستشفي الراجحي الجامعي بأسيوط في إجراء ثلاث عمليات زرع كبد ناجحة بمستشفى الراجحي للكبد والجهاز الهضمي ليصبح إجمالي العمليات التي تم اجراءها بالمستشفى حتى الآن 66 حالة زرع كبد.

التعليم تنتهي من تطوير 75% من مناهج المدارس الفنية

انتهت وزارة التربية والتعليم من تطوير 75% من مناهج التعليم الفني ، لتتحول إلى برامج قائمة على الجدارات

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، أنه يتم تنفيذ هذه البرامج في أكثر من 400 مدرسة فنية.



مصر تتقدم 19 مركزًا في مؤشر المعرفة العالمي

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة ، أن مصر أحرزت تقدمًا على مؤشر المعرفة العالمي ب 19 مركزًا عن العام الماضي، لتصل للمركز الـ 53 في التعليم قبل الجامعي .

‎حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة حول القضايا المعاصرة وتحديات بناء الجمهورية الجديدة

‎تستضيف جامعة القاهرة، يوم الإثنين الموافق 20 ديسمبر الساعة 12 ظهرًا، المفكر الإسلامي ثروت الخرباوي، في محاضرة مشتركة مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن "الدولة الوطنية وتجديد الخطاب الديني" في إطار مشروع جامعة القاهرة لتأسيس خطاب ديني جديد.