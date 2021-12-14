التعليم تنتهي من تطوير 75% من مناهج المدارس الفنية

انتهت وزارة التربية والتعليم من تطوير 75% من مناهج التعليم الفني ، لتتحول إلى برامج قائمة على الجدارات

و أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، أنه يتم تنفيذ هذه البرامج في أكثر من 400 مدرسة فنية.

وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه قد تمت مشاركة القطاع الخاص، وزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من 3 مدارس في 2018 إلى 27 مدرسة حتى اليوم، بالاضافة لـ إدخال تخصصات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحلي والمجوهرات.

و أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم ، أن مستقبل التعليم الفني سيكون مختلفًا، حيث تعمل الوزارة على جذب المزيد من الطلاب، عن طريق ربط التعليم الفني بأكمله بسوق العمل المصري والعربي والعالمي، واستحداث تخصصات جديدة كالذكاء الاصطناعي والمجوهرات والبرمجة وعمل الموانئ، لتلبية احتياجات سوق العمل.

وقد أثمر التعاون بين قطاع التعليم الفنى من خلال الإدارات النوعية ومركز تطوير التعليم الفنى والمديريات التعليمية إلي الانتهاء من تدريب (62691) من المعلمين والموجهين وكوادر الإدارة المدرسية من جميع المديريات، حيث تم إعداد (512) من مدربي المدربين من كافة نوعيات التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي)، وتم تدريب (28095) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على الجدارات المهنية، وكذلك تم تدريب (29792) من المعلمين وأعضاء هيئات التوجيه الفني على مهارات تقييم الطلاب المطورة وفقًا للحقائب التدريبية الخاصة بذلك والتي تم إعدادها من خلال كوادر التعليم الفنى الذين تم إعدادهم لهذا الشأن.



وفي إطار الاهتمام بإكساب الطلاب مهارات ريادة الأعمال والإبتكار وإكتشاف الذات وتحديد المسارات الوظيفية المختلفة ، تم إعداد (4292) من المعلمين كمدربين وميسرين وناقلى خبرة لتدريس مناهج ريادة الأعمال والإبتكار ومناهج التوجيه والإرشاد.