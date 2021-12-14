أخبار التوك شو.. وزير التعليم العالي: 7 مليارات جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية.. أسامة ربيع: 6% زيادة فى رسوم عبور القناة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي:

السيسي: نحتاج مشاركة شباب كلية الذكاء الاصطناعي في بناء نظم المدن الذكية

قام أحد طلاب كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة كفر الشيخ، بطرح أحد الأسئلة على الرئيس السيسي، قائلاً: "نتمنى أن احنا ككلية نشارك في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في المدن الجديدة اللي بيتم إنشاؤها، مثل العاصمة الإدارية، ومدينة نور .. وبكده نقدر نوفر وقت ومجهود ومصاريف كتير جداً".

ده المستقبل كله.. السيسي يدعو الطلاب إلى الالتحاق بـ كلية الذكاء الاصطناعي.. فيديو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة لكل من يلتحق بالجامعة الخاصة بـ الذكاء الاصطناعي، بالانتباه لما هو جديد، وأن هناك جامعات كثيرة بها العلوم الحديثة.

السيسي يطالب بتخصيص يوم لكل جامعة لتقديم العروض الموسيقية .. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ طلاب كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بقيادة الدكتور أحمد عواد، بعد تقديم عروض موسيقية أمامه " أنتم أعطيتموني أملا كبيرا" .

التعليم العالي: نهتم بتنمية مهارات الطالب الجامعي وتثقيفه لبناء إنسان مصري فاعل

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه من خلال الثقافة والوعى وتنمية الطالب خلال دراسته في الجامعة نكون معنيين بوجود الكثير من الندوات الثقافية التي تتم على مدار العام وخاصة بتعزيز ثقافة المواطنة بالجامعات.

وزير التعليم العالي: 7 مليارات جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن جميع الجامعية المصرية التى بها مستشفيات يتم بها تطوير، مؤكدًا أن الوزارة لا تهتم بالتعليم فقط بل لتقديم خدمات طبية أكثر، وتقديم الأفضل للطلاب المتعلمين بالجامعات.

أحمد عامر: الرئيس السيسي دائما ما يدعو لتجديد الخطاب الديني

قال أحمد عامر مدير تحرير جريدة الأهرام، إن مصر عانت على مدار عقود من سيطرة أصحاب الفكر المتشدد على منابر المساجد المصرية، مشيرا إلى أنه نتيجة ذلك أخرجت جيلا من المتطرفين والدواعش والإرهابيين ومتشددي الفكر.

مفيش فاروق القاضي.. إكسترا نيوز تنفرد بمحادثات بين المدعو حنفي والمتهمة ميرفت

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، محادثات صوتية بين المتهمين المدعو حنفي والمتهمة ميرفت، حيث ادعيا أنهما مسئولان في أحد أجهزة الدولة، ومتعاونين مع الإخواني الهارب عبدالله الشريف.

أسامة ربيع: 6% زيادة فى رسوم العبور بداية من فبراير .. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك زيادة بـ قيمة رسوم عبور قناة السويس، وهذه الزيادة ستكون 6% اعتبارا من شهر فبراير المقبل، مؤكدا أن هذه الزيادة قليلة مقارنة بما تم فى التجارة العالمية.

هيئة الأرصاد الجوية تكشف موقف القاهرة من سقوط الأمطار.. فيديو

قالت دكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد اليوم انخفاضا في درجات الحرارة عن أمس، مؤكدة أن هذا الانخفاض مستمر حتى نهاية الأسبوع.

أسامة ربيع: القناة حققت أعلى عائد وحمولة خلال شهر نوفمبر

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي حركة الملاحة بداية من 1 يناير 2021 حتى 10 ديسمبر، وكانت أعداد السفن فيها أكبر من نفس الفترة للعام الماضي بنحو 19500 سفينة، بنسبة زيادة 9.6%، والعائد 5 مليارات و980 مليون دولار.