محافظ القاهرة: 1,78 مليون طفل مستهدفين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، عن الإنتهاء من الإستعدادات الاصة ببدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالعاصمة والتى من المقرر إنطلاقها على مستوى الجمهورية يوم الأحد المقبل 19 ديسمبر ولمدة أربعة أيام.



وأكد محافظ القاهرة، أنه تم إتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بأنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ علي مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وشدد “عبدالعال” علي أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدي المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن عدد الأطفال المستهدفين في المحافظة من سن يوم وحتي 5 سنوات يبلغ 1,78 مليون طفل علي مستوي الإدارات الصحية.



وأضاف محافظ القاهرة أنه سيشارك في حمله التطعيم حوالى 4948 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بالجوامع والكنائس ومحطات المترو والنوادى والمولات مشيرًا إلى أنه تم توفير أكثر من 44 ألف زجاجة طُعم للقاهرة.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتقديم أوجه الدعم والمساعدة اللازمة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظاً على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم وذلك من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية.