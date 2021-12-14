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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

علاء عابد: لدينا شبكة طرق بمواصفات عالمية

النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات

ناقشت لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد، اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن انهيار طريق يربط بين مدينتي دمياط وعزبة البرج، رغم قيام شركة النيل العامة للطرق الصحراوية برفع كفاءة الطريق منذ أقل من أربع سنوات.

 

كما ناقشت اللجنة، أيضا، طلب الإحاطة المقدم من النائب ضياء الدين داوود، بشأن تصدع أجزاء كثيرة من محور 30 يونيو وعدم مطابقة 2 كوبري للمواصفات الأول أعلى بحر البقر أمام مستشفى 30 يونيو والثاني الذي يليه باتجاه العاشر من رمضان الأمر الذي تسبب في هبوط كبير عند مطلعي ومنزلي الكوبريين


وقال النائب ضياء الدين داوود مقدم طلب الإحاطة، إن طريق دمياط عزبة البرج بدء العمل فيه منذ عهد وزير النقل الاسبق سعد الجيوشي ويخدم ١٠ قري، حيث إنه يبدء من دمياط وينتهي بعزبة البرج وهي تمتلك ثلثي اسطول الصيد المصري وبها ما يقرب من ١٠٠ الف مواطن.


وأضاف أنه بالنسبة لطلب الإحاطة الخاص بتصدع أجزاء كثيرة من محور 30 يونيو وعدم مطابقة عدد 2 كوبري للمواصفات الأول أعلى بحر البقر أمام مستشفى 30 يونيو
إن هذا الطريق لا تتوقف الحوادث يوميا عليه، قائلا: “الكوبري أمام مستشفي، وده كوبري مالوش صاحب، ولما بتحصل حادثه مبنعرفش نستدعي مين”.

 

من جانبه قال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات، إن الحوادث بيموت فيها أبرياء ونحن مسئولين عن حماية أرواح المواطنين، وكل يوم نري انجاز جديد في الدوله المصرية، والدولة خلقت شبكة طرق بمواصفات عالمية وذلك في ظل سياسة التنمية التي تتبعها الدوله واستراتيجية الجمهورية الجديدة.


من قال حسام بدر الدين مدير عام الصيانه بالهيئة العامة للطرق والكباري ان الطريق به عيوب لم تصل لمرحله الانهيار وفق لتقرير الذي اعدته اللحنه التي شكلتها الهيئة،  لافتا إلى أن طريق دمياط/ عزبة البرج،  تتبع لمديرية الطرق والكباري وليس وزارة النقل.

 

من جانبه انفعل النائب ضياء الدين داوود، قائلا إن الطريق طوله ٦ كم وبدأ العمل به منذ عام ونصف الي الان ولم ينتهي العمل به .

 

من جانبه قال حسام بدر الدين مدير عام الصيانه بالهيئة العامة للطرق والكباري، إن الطريق به مسافة واحد كيلو يتم العمل به من قبل شركات الغاز ، وننتظر " رد الشيء لاصله" وتغطية ترعه الشرقاوية  وعقب الانتهاء سيم رصف  الطريق.

وقال طارق السعيد مدير عام مديرية الطرق بمحافظة دمياط ، ان ترعه الشرقاوية تم تغطيتها ولم يتبقي منها سوي ٥٥٠ متر وسيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام.

وأوصت لحنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد باعداد خطة مالية وزمنية لمعرفه متي سيتم الانتهاء من الطريق دمياط /عزبة البرج وتحديد موعد انتهاء العمل في الطريق.

كما أوصت بتشكيل لجنة من عدد من  الجهات  منها هيئة الطرق ، ومديرية الطرق  ، وجهاز التعمير ، ووزارة التنمية المحلية  ، وتحديد مسؤليه كل جهة من الجهات في التنفيذ ، وتحديد موعد بدء التنفيذ ولا ترتبط بالمنطقة الخاصة باعادة الشيء لاصله والتغطية.
 

30 يونيو وزير النقل وزارة النقل الدولة المصرية مستشفى 30 يونيو محور 30 يونيو

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