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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر فولفو XC60 موديل 2018

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر فولفو XC60 موديل 2018

تحظى علامة فولفو السويدية باحترام وحب الكثيرين حول العالم، لما تقدمه من إصدارات قوية ومتنوعة ترضي جميع الأذواق ، خاصة في سوق المستعمل المصري تزيد فرصة اقتناءك أي من سياراتها بسعر مناسب عن " الزيرو”، ومن بين الموديلات المميزة تأتى فولفو XC60 موديل 2018.

 

 

بينما جاءت سيارة فولفو XC60  بمواصفات هيكلية بلغت للطول الكلي 4.688 متر، وعرضها 1.902 متر، وارتفاعها 1.658 متر، كما يبلغ طول قاعدة العجلات 2.089 متر، وتصل سعة تخزين الحقيبة الخلفية إلى 468 لتر، ووزن السيارة 2089 كجم، وسعة خزان الوقود 70 لتر.

وزودت سيارة فولفو XC60 موديل 2018 بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 2000 سي سي، ليولد قوة 250 نيوتن. متر، مدعمة بناقل حركة ثمانى السرعات أوتوماتيكي الأداء، مما تعتمد على منظومة الجر الكلى، والتى يمكنها التسارع من الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 6.8 ثانية.

جهزت خارجيا سيارة فولفو XC60 بجنوط رياضية بقياس 19 بوصة، وإضاءة المصابيح الأمامية والخلفية LED، وفوانيس ضباب خلفية، وخاصية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا، وسبويلر خلفي، والنظام الذكى لركن السيارة، ونظام زر تشغيل/ إيقاف المحرك، ومثبت سرعة، وبابا خلفى كهربائى، فتحة سقف بانورامى.

كما دعمت سيارة فولفو XC60 موديل 2018 بالعديد من المواصفات القياسية ووسائل الأمان، منها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، ومحدد سرعة، ونظام الحماية من الانقلاب “ROPS”، ونظام ضغط الإطارات.

وتتراوح أسعار سيارة فولفو XC60 موديل 2018 في سوق المستعمل من 700 ألف الي 780 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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