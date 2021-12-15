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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

واقف أمام منزله.. القبض على مسن شرع في قتل شاب بالعجوزة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على مسن شرع في قتل شاب بطعنة نافذة بالبطن بسبب وقوفه أمام منزله بالعجوزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين شخصين، وإصابة أحدهما بطعنة نافذة، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شاب 17 عاما بطعنة نافذة بالبطن.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين مسن مشاجرة بسبب وقوفه أمام منزله، واستهل المتهم زجاجة وطعن به المجنى عليه.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

 

الاجهزة الامنية بالجيزة الأجهزة الامنية العجوزه قسم شرطة العجوزة

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