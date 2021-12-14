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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات سوزوكي بالينو الهاتشباك موديل 2021

أسعار ومواصفات سوزوكي
أسعار ومواصفات سوزوكي بالينو الهاتشباك موديل 2021

تواصل شركة سوزوكي اليابانية العريقة تألقها داخل السوق المصري للسيارات، عرض باقة متنوعة من الطرازات، والتي تختلف بين فئة السيدان والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وايضا فئة الهاتشباك ومنها النسخة الشهيرة "بالينو".

 

ينتمي طراز سوزوكى بالينو موديل 2021 لفئة السيارات الهاتشباك، كما زودت  بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي، يخرج قوة قدرها 95 حصان، وعزم أفصى للدوارن 130 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 11.6 ثانية.

تضمنت سيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 عجلة قيادة متعددة المهام، ونظام ترفيهي مكون من عدد 4 مكبرات صوتية، وشاشة وسائط 7 بوصة مدعمة بأنظمة تشغيل الطبيقات الذكية، وبلوتوث، ومدخل USB، زجاج عازل للحرارة، وسبويلر خلفي، ، ومرايات كهربائية مزودة بإشارات جانبية.

جهزت سيارة سوزوكي بمجموعة من التجهيزات القياسية، منها  مثبت سرعة، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك، وخاصية الدخول بدون مفتاح، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية بإضاءة LED مدعمة بخاصية التحكم فى مستوي الإضاءة، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، وجنوط رياضية 16 بوصة.

كما تحتوي طرازات سوزوكي بالينو موديل 2021 بحزمة من وسائل الأمن والسلامة، ومن أبرزها عدد 2 وسادة هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS وتوزيع الكتروني للفرامل EBD، وأنظمة مساعدة للفرامل، ونظام مانع تشغيل المحرك ضد السرقات.

ويبلغ سعر سيارة سوزوكي بالينو موديل 2021 بـ 254 ألف جنيه.

سوزوكي بالينو الهاتشباك موديل 2021 سوزوكي بالينو

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