سوق المستعمل..سعر بي ام دبليو 118i موديل 2017.. صور

تعتبر علامة بي ام دبليو الألمانية من أفخم الماركات العالمية، وتتميز إصداراتها المختلفة عن العلامات المنافسة، و في نفس الوقت يتجه المستهلكون لسوق المستعمل للحصول على سيارة مميزة بسعر أقل من الجديد، ومن بين أبرز إصداراتها بي ام دبليو 118i موديل 2017.

تأتي سيارة بي ام دبليو 118i موديل 2017 بمحرك ثلاثي الاسطوانات تربو، بسعة 1.5 لتر ، يولد قوة 130 حصان، و عزم اقصي للدوران يبلغ 220 نيوتن متر، و يتصل بصندوق سرعة اتوماتيكي ثنائي التعشيق من 7 سرعات، وينقل القوة من خلال الجر الامامي للعجلات، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/الساعة في 8.5 ثانية، ويبلغ سرعة قصوي 213 كم/س.

تتمتع سيارة بي ام دبليو 118i موديل 2017 بمصابيح أمامية وخلفية LED، عجلة قيادة رياضية من الجلد، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، مثبت سرعة مع خاصية الفرامل، وشاشة معلومات بارزة ويوجد أسفلها فتحات التكييف، كما أن عجلة القيادة الأمامي يتحتوي على عدد من الأزرار للتحكم في بعض أنظمة السيارة.

وتتوافر سيارة بي ام دبليو بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة، من أبرزها نظام فرامل ABS ، توزيع الكتروني للفرامل EBD، التوازن الالكتروني ESP، عدد الوسائد الهوائية 4، نظام إيموبليزر ضد السرقة، حزام أمان خلفي، حساسات أمامية وخلفية، نظام التحذير للسرعة الزائدة

وحصلت سيارة بي ام دبليو على واجهة أمامية بتصميم عصري جديد، حيث الشبكة المنفصلة المزينة بالكروم اللامع وعلى جانبيها مصابيح بتقنية ليد عالية الجودة، بالإضافة إلى مصابيح الضباب أسفل المقدمة الأمامية، ذلك مع الإشارات التى توجد في المرايا الجانبية والتمويجات التي توجد في هيكل السيارة لتعطي مظهر أنيق.

وتتراوح أسعار بي ام دبليو 118i موديل 2017 في سوق المستعمل من 300 ألف الي 330 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.