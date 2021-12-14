الدول الخليجية: مشاركتنا في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني ضرورة

خلال بيان قمة مجلس التعاون الخليجي الـ42..

أكد البيان الختامي لقمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ42، اليوم الثلاثاء، على أهمية مشاركة الدول الخليجية في مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية أن البيان الختامي أكد "على مشاركة دول الخليج في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني"، مشيرا إلى "استعداد دول المجلس للتعامل بشكل جدي مع الملف النووي الإيراني"، مشددا أن "دول مجلس التعاون تؤكد موقفها الثابت في العلاقات مع إيران وفقا لمبدأ حسن الجوار".

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان "حضورنا في مفاوضات [مع إيران] سيجعلنا قريبين من الحلول فنحن الأكثر تهددا من البرنامج النووي الإيراني"، مضيفا "حاليا لا يوجد ما يدعو للتفاؤل فيبدو أنه هناك موقف إيراني متشدد وتراجع عما سبق وهذا أمر مقلق".

وتابع بن فرحان "الأخبار حتى الآن تدل على أن هناك مماطلة نتمنى أن تتحول لتقدم قريبا"، مضيفا" يدنا ممدودة للإدارة الجديدة في إيران ونأمل أن يكون لهذه الإدارة رد فعل إيجابي".