القاهرة ونيلها.. زوجة ماجد المصري تخطف الأنظار عبر إنستجرام

نشرت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصري، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت رانيا أبو النصر من أمام النيل، مرتدية فستان قصير ذو الوان متعددو، مع بالطو باللون البيج، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي أكتافها.

وعلقت زوجة ماجد المصري: “القاهرة ونيلها”.

وشارك ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر" الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقاتالإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.

"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلينطبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ،أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركةوالدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.