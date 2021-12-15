محفوظ في ضيافة صالون أكتوبر ودار المعارف في آراك.. الليلة

ينظم صالون مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية في الثانية من مساء اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان « نجيب محفوظ بين مطرقة الإرث الثقافي وسندان المقتضيات العصرية» والمقرر لها أن تناقش عدد من القضايا المتعلقة بسيرة الأديب العالمي، كمسؤولية الإرث الثقافي ودور الدولة في حمايته، وفكرة البحث عن نجيب محفوظ جديد في جيل اليوم، بالإضافة الى إشكالية اختلاف البيئة ومؤشرات النجاح في عصر محفوظ مقارنة بجيل اليوم.



يشارك في الندوة كلًا من الأديب الكبير يوسف القعيد والروائي عمرو العادلي والكاتب الصحفي طارق الطاهر وعنصري الجيل الجديد علاء فرغلي وميرنا المهدي.



تقام الندوة بمقر مركز آراك للتدريب التابع لمؤسسة دار المعارف للصحافة والنشر، والمجاور لمبنى دار المعارف بكورنيش النيل.