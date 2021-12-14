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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل..سعر ياماها تي ماكس موديل 2011|صور

سوق المسستعمل..سعر
سوق المسستعمل..سعر ياماها تي ماكس موديل 2011

تعتبر الدراجات النارية من أفضل وسائل الانتقال والتي يستخدمها عدد كبير من الأشخاص حول العالم، وخاصة فئة "الاسكوتر" نظرا لسرعتها وخفة حركتها، و بعد ان كانت إحدى وسائل الترفيه الفردية لدى الأشخاص، أصبحت الآن من أهم وسائل المواصلات ، بسبب سهولتها وانخفاض تكلفتها حتى من ناحية استهلاك الوقود و توفيرا للوقت في الازدحام.

 

يأتى سكوتر ياماها تي ماكس موديل 2011 بمحرك 500 سي سي، 2 سلندر، قادر على انتاج قوة 40 حصان، وسعة خزان البنزين 15 لترات، ومزود بـ2مساعد خلفي لتفادي الطرق الصعبة، ومزود بــ2 باكم أمامي، و 1 باكم خلفي، عداد ديجتال الكتروني مزود بــلمبة مور لظهور أي خطأ، سكرين كهرباء، فرامل abs، و قعده مريحه لراكبين اثنين، ومن المميز أيضاً فى هذا السكوتر أنه يأتى بشكل رياضى.

ومن حيث التصميم يأتي طراز تي ماكس موديل 2011 بخطوطه الرياضية التي تحقق الشكل النحيف ، مع مصابيح أمامية مزدوجة متعددة المحدبة ومصابيح LED للوضع ومجموعة LED خلفية .

بينما جاء سكوتر ياماها تي ماكس موديل 2011 بموصفات هيكلية بلعت للطول 86.4 ملم، و عرض 30.5 ملم، وجاءت بأرتفاع 31.5 ملم، وقاعدة العجلت 62 ملم، وسعة خزان الوقود 16 لتر.

وتتراوح أسعار سكوتر ياماها تي ماكس موديل 2011 في سوق المستعمل من 90 ألف الي 98 ألف جنيه، مما يتراتب عليه حالة الاسكوتر.

الدراجات الأسكوتر سكوتر ياماها تي ماكس تي ماكس موديل 2011

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