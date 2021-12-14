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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

البنت السعودية.. وائل كفوري يستبدل كلمات "البنت القوية" في حفله بموسم الرياض

وائل كفوري
وائل كفوري

استبدل الفنان اللبناني وائل كفوري، كلمات أغنية "البنت القوية" في حفله بموسم الرياض وسط تفاعل كبير من الجمهور. 

وغنى وائل كفوري كلمات أغنيته الشهيرة "البنت القوية"، وغازل الجمهور قائلا:"البنت السعودية"، وانتشرت فيديوهات هذه اللقطة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وكان هذا الحفل هو الثالث لوائل كفوري، بعد الحادث الذي تعرض له منذ شهرين، ومنذ اللحظة التي وطأت فيها قدما وائل كفوري المسرح، استقبله الحضور بالهتاف وأظهروا حماسهم الشديد لحفله.

بسبب هذه الخطوة اللافتة، تصدّر وائل كفوري العناوين في دقائق قليلة، كما غنى عدد من أعماله الجديدة والقديمة منها "عمري كلو"، "ليل ورعد". 

أحيا الفنان وائل كفوري ، والفنانة نانسي عجرم، حفلًا غنائيًا ساهرًَا ليلة الجمعة 10 ديسمبر على مسرح محمد عبده أرينا، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

وضمن فعاليات الحفل، قام كلًا من النجمين: «وائل كفورى ونانسى عجرم» بوضع بصمتهما الأسمنية على wall of fame، كباقي النجوم الذين يشاركون في الفعاليات.

البنت القوية 

يذكر أن الفنان وائل كفورى أطلق أغنية "البنت القوية" على طريقة الفيديو كليب والتى حققت ما يقرب من  من 6 مليون مشاهدة خلال خمسة أيام فقط.

"البنت القوية" غناء وائل كفورى ومن ألحان وكلمات سليم عسّاف، وهذا التعاون يعّد الأوّل بين الطرفين، وتوزيع عمر صباغ.

الأغنية  التي تعد أخر إصدارات وائل كفورى تمكنت من تحقيق نسب مشاهدة عالية فى عدد من الدول ابرزها  مصر، السعودية، لبنان، قطر، الأردن، سوريا، فلسطين، الإمارات، الكويت، المغرب، الجزائر، وتونس؛ وعالمياً في كندا، ألمانيا والسويد. واحتلّت المرتبة السادسة عالمياً كأكثر الأغاني التي يتم مشاهدتها على يوتيوب.

وائل كفوري البنت القوية موسم الرياض حفلات موسم الرياض نانسي عجرم

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