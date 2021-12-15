ابنة أحمد راتب في ذكرى رحيله: أحفظ كل أعمال والدي عن ظهر قلب|فيديو

قالت لميس أحمد راتب في تعليقها على ذكرى رحيل والدها الفنان أحمد راتب التي تصادف اليوم إنها لم تنسه يوماً رغم مرور 5 سنوات على رحيله".

وأضافت لميس في لقاء خلال برنامج "كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON : قائلة: أحفظ أعماله جميعاً عن ظهر قلب ولا أنساها".

وكشفت لميس، أن والدها كانت تربطه علاقة صداقة قوية بالراحل سعيد صالح كونهما عملا سوياً في عدد من الأعمال.

وأوضحت لميس، أن الراحل كان أباً حنوناً قائلة: كان حنين قوي وكان من الآباء النادرين حتى بعد وفاته لم أتذكر يوماً أن أقدم على تصرف ضايقني".

واصلت: "كان طيب وحنين وبيحبنا قوي ولم يشغله يوماً إنجاب البنين كل حياته كانت عبارة عن شغله وحبه لينا".

استطردت: "أحب أحفاده بعد إنجابنا وكان بينهم أولاد ولذلك سخر حبه الجم للاحفاد بعد إنجابنا حيث لديه 7 أحفاد شاف منهم خمسة وفيه 2 لم تسعفه حياته لرؤيتهما وتوفي قبل ميلادهما".

ورداً على سؤال "لميس الحديدي" حول أقرب أعمال الراحل أحمد راتب لابنته لميس قالت: هو كان كوميديان يضحك الناس دون أن يشعرون وهذا ما قاله عنه الإعلامي مفيد فوزي الذي قال: أحمد راتب يضحك الناس دون أن تدري مقارنة بالكوميديانات الآخرين الذي يعرفهم الناس قبل أن يقدموا "الإفيه".

وكشفت أن الراحل كان كوميدياناً في حياته الطبيعية حتى في المنزل نفسه".

وقاطعتها أميرة سيدة مكاوي مازحة: إنتي كنتي صغيرة مش فاكرة حاجة؟ أنا أبويا كان يعرف الراحل أحمد راتب عبر علاقة قديمة تبدأ من جد الراحل أحمد ارتب وامتدت العلاقات الأسرية وصولاً للفنان أحمد راتب حيث عرفا بعضهما عبر تلك العلاقة".

تابعت أميرة سيدة مكاوي قائلة: أيضاً والدي ارتبط بصداقة قوية مع الراحل الفنان عمر الحريري لكنها لم تكن عائلية بل كانت على مستوى الصديقين فقط مقارنة بعلاقة الراحل مع سعيد صالح وأحمد ارتب".