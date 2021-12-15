بـ السيجار.. جويل مردينيان تثير الجدل بإطلالة شتوية

نشرت الإعلامية وخبيرة التجميل اللبنانية، جويل مردينيان، مجموعة من الصور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت جويل ماردينيان في الصور خلال تواجدها فى أحد الأماكن العامة، وهى تدخن السيجار بإطلالة شتوية أنيقة حيث ارتدت "جاكيت فرو" واعتمدت ميك أب بألوان ترابية تتناسب مع الإطلالة.



وتحرص جويل مردينيان على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



وجويل مردينيان مذيعة لبنانية تقدم برنامج «جويل»على قناة «أم بي سي»، وكانت سفيرة لماركة Max factor بالشرق الأوسط والخليج، ثم قامت بإنتاج ماركة ماكياج خاصة بها وتحت اسمها الشخصي.

