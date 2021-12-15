محمد صلاح يستعد لمباراة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي | صور

شارك الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول متابعيه عبر "انستجرام" صورًا جديدة له من تدريبات الريدز استعدادًا لخوض مباراته القادمة أمام نيوكاسل المقرّر إقامتها غدًا الخميس.



ونشر الفرعون المصري عدة صور على إنستجرام وهو يخوض تدريباته استعدادًا لمباراة ليفربول القادمة فى الأسبوع السابع عشر لمنافسات الدوري الإنجليزي مع فريق نيوكاسل للموسم الحالي 2021 / 2022.



ويطمع ليفربول في تحقيق الفوز على نيوكاسل من أجل الاستمرار في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي في ظل الصراع مع مانشستر يونايتد وتشيلسي ومانشستر سيتي حاليًا.



ويدخل ليفربول هذا اللقاء وهو في المركز الثاني على جدول الترتيب برصيد “37” نقطة، بينما يحتل نادي نيوكاسل يونايتد المركز التاسع عشر بجدول الترتيب برصيد “10” نقاط.