منى فاروق تستعرض أنوثتها بفستان جذاب | شاهد

شاركت الفنانة منى فاروق جمهورها صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبدل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت منى فاروق، بإطلالة انيقة مرتدية فستان باللونين البيج والأبيض مطرز بالفضي، تاركة شعرها منسدلًا على كتفيها، واعتمدت علي مكياج ناعم ابرز جمالها.

وحازت الصور على إعجاب كبير من متابعيها، وعلقت منى فاروق "لا تشكو للناس جرحا انت صاحبه".

أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.

وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي"، وتعد تلك التجربة الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، وشاركت في مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.