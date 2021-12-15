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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ياسمين الخطيب تتألق بفستان سيلفر في أحدث صورة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

نشرت الفنانة والمذيعة ياسمين الخطيب، صورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ياسمين الخطيب، بإطلالة أنيقة، مرتدية فستانًا أنيقًا باللون السيلفر؛ ليبرز رشاقتها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب في المكياج على الألوان الناعمة التى تبرز جمالها الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج، كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة.


وولدت ياسمين سيد عبد اللطيف الخطيب في عام 1981 بالقاهرة لأب مصري، وأم تركية لبنانية، والدها الناشر سيد الخطيب، وجدها المفكر عبد اللطيف ابن الخطيب مؤسس أكبر مطبعة في مصر والشرق الأوسط في الأربعينيات (المطبعة المصرية)، ومؤلف كتاب "الفرقان" الذي أثار ضجة كبيرة.


بدأت العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية"، من خلال فقرة ثقافية عن أهم الكتب والجوائز الأدبية، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف، تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق «من الآخر»، كانت مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية. 

 

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الإعلامية ياسمين الخطيب إطلالة جذابة فستان سيلفر صورة جديدة صورة جديدة لها تبرز جمالها

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