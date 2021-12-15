تركي آل الشيخ: موسم الرياض يغلق أبوابه من 16 إلى 19 ديسمبر

لأعمال الصيانة

أعلن المستشار تركي آل الشيخ عن إغلاق عدة مناطق فى موسم الرياض بسبب الصيانة من 16 إلى 19 ديسمبر، وستعود لاستقبال الزوار بالعروض الفنية المختلفة يوم الاثنين 20 ديسمبر.



وكتب ال الشيخ في تدوينة له عبر حسابه علي تويتر "‏صيانة بدءًا من الخميس … نشوفكم يوم الاثنين ان شاء الله ❤️🙏🏼".

مشيرا الي ان الاماكن التي سيتم إغلاقها بشكل مؤقت هى: رياض سفاري وونتر وندرلاند وبوليفارد رياض سفاري وكومبات فيلد وقرية زمان.

فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت نسختها الثانية، يوم 20 أكتوبر الماضي، تحت شعار تخيل أكثر، حيث اكتظت ساحات البوليفارد بحضور جماهيري قوي، وسط أجواء ترفيهية وخيالية أبهرت الجميع، ضمت أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لـ رقصة السامري، في أجواء رائعة، وإقبال كبير من الزوار الذين عاشوا ساعات من الفرح.



ويضم موسم الرياض 2021، العديد من الفعاليات المنتقاة والتي تتناسب مع جميع فئات المجتمع حيث تستمر تلك العروض والفعاليات على مدار 4 شهور، تتميز بالتنوع حيث تضم المطاعم والمقاهي الفاخرة، والألعاب الإلكترونية، والمتاجر العالمية المتميزة.



وتضم فعاليات موسم الرياض 2021 أدوات الاستجمام والاسترخاء، مثل "ونتروندرلاند"، و"واجهة الرياض"، و"كومبات فيلد"، و"المربع"، و"العاذرية"، و"رياض سفاري"، و"أوايسس الرياض"، و"نبض الرياض"، و"ذا جروفز"، و"قرية زمان"، و"خلوها" و"شجرة السلام".